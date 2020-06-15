شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: «أثبت أن الأحلام تتحقق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تقديم التهنئة إلى الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ28، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

وكتب الحساب الرسمي الناطق باللغة العربية لـ«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28.. كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????».

فيما نشر الحساب الناطق باللغة الإنجليزية لـ«فيفا» فيديو لهدفي صلاح في مونديال روسيا 2018، تحت تعليق: «الملك المصري.. عيد ميلاد سعيد الـ28 لمو صلاح».