شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ28.. ماذا قال أساطير الكرة العالمية عن محمد صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الإثنين، حيث ولد في الـ15 من يونيو عام 1992.

محمد صلاح الذي أصبح أحد أهم وأبرز نجوم كرة القدم، يواصل مسيرته الناجحة مع ليفربول، وبات قريبا من تحقيق إنجاز فريد وهو حصد لقب الدوري الإنجليزي، بعدما فاز بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع الريدز، ليستمر في رحلته الأسطورية كأحد أبرز اللاعبين في العالم.

وفي السياق التالي نستعرض أبرز ما قاله نجوم وأساطير كرة القدم في العالم عن محمد صلاح..

«لقد تطور بشكل رائع حقًا في كل شيء. بدنيًا، تطور بشكل مدهش. كان سريعًا لكنه كان فتى هشًا، والأن لا يزال سريعًا، لكنه أصبح رجلًا قويًا. إنه لاعب رائع، مختلف تمامًا عن اللاعب الذي اشتريناه من بازل إلى تشيلسي. هو الآن واحد من أفضل اللاعبين في العالم»

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

«تحدثنا عن إمكانية التوقيع مع صلاح عندما كان يلعب في روما. كان لدينا بعض الشكوك- ثم وقع لليفربول وهذه الشكوك قد تحطمت. الآن، إذا كنت تتحدث عن أفضل خمسة لاعبين في العالم، فواحد منهم هو صلاح»

المدرب الإسباني أوناي إيمري

«صلاح لاعب رائع، أفضل ميزة لديه هي سرعته الكبيرة بالكرة، وقدرته على المراوغة وعينه على المرمى. مراقبته صعبة جدًا على أي مدافع، لأنه حتى وإن كنت تعلم ما سيقوم فمن الصعب أن تمنعه من القيام بما يريده».

الأسطورة البرازيلية كافو

«محمد صلاح يشبه لويس سواريز، إذا حاولوا الضغط عليه فسيجعلونه أفضل، حيث إنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقفون ضده، زادت إرادته في إثبات أنهم على خطأ».قائد ليفربول وزميل صلاح في الفريق، جوردان هندرسون.«لقد استمتعنا بالعمل سوياً كثيرًا، بينما كان أيضًا شخصًا استثنائيًا وحقيقيًا. لقد أعطى الكثير لروما».

أسطورة روما، فرانشيسكو توتي

«لم أكن أعرف صلاح جيدًا قبل وصوله إلى البريميرليج. ما قدمه خلال موسمين لعب في إنجلترا كان استثنائيًا»

النجم الجزائري رياض محرز

«صلاح لديه كل شيء ليكون أفضل لاعب في العالم».

الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو

«بالنسبة لي هو لاعب خاص، لديه شيء خاص، أحب حقيقة أنه يريد اللعب بشكل مباشر، لم يعد لدينا الكثير مثل هذا النوع من اللاعبين الأن»

أسطورة كرة القدم الفرنسية تييري هنري

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«الرحيل عن نادي مثل تشيلسي ليس بالأمر السهل. سوف يستبعدك الناس من حساباتهم. لم ينجح هناك. لكنه أثبت أنه نجم كبير، ما هو عليه الآن يعود بالكامل له»

فرانك لامبارد مدرب تشيلسي

«أرى ظلال ميسي فيه، وأنا أحب ذلك الرجل الذي يمكنه تسجيل العديد من الأهداف يصبح أيضًا الرجل الذي يصنع الأهداف. هذا لاعب كامل. هذا ما نحبه جميعًا وما نريده من لاعبينا»

أسطورة التدريب أرسين فينجر.

«أتذكر عندما كان في روما وكيف كان يهدر العديد من الكرات أمام المرمى، ثم فجأة في ليفربول تحسن وسجل ما يزيد عن 30 هدفًا في كل موسم.. عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية والرغبة في تحسين نفسك. فهو أفضل شيء»

الأسطورة الإيطالي أليساندرو ديل بييرو

«أنا أحترم صلاح كثيرًا. لقد تغير كثيرًا في ليفربول. على مدى السنوات الثلاث الماضية كان مثل الآلة، إنه اللاعب الذي يرغب كل مدرب في تدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم ويقدم كل ما لديه في الملعب، ولا يستسلم أبدًا»

نجم كرة القدم الإيطالية السابق ومدرب جوانزو إفرجراند الصيني فابيو كانافارو

محمد صلاح يصل على جائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول - صورة أرشيفية

«إنه الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم»

بوب برادلي المدرب الأمريكي الشهير والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري

نشر محمد صلاح صورة من تدريباته مع ليفربول قبل مواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

«أقرأ وأسمع كثيراً عن دوره كقدوة رائعة في مصر وأفريقيا وفي العالم العربي وللمسلمين أيضاً، وهذا بالطبع حقيقي، ولكنه قدوة ومثل أعلى بدون تصنيفات على العرق أو الدين أو اللون أو الجنسية، التصنيف الوحيد الذي يجب أن نرفقه باسمه هو كيف أنه شخص رائع ولاعب كرة قدم رائع وفي الواقع كونك شخصية رائعة أهم في الحياة من كونك لاعب رائع»

يورجن كلوب مدرب ليفربول