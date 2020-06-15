شكرا لقرائتكم خبر عن من المقاولون إلى ليفربول.. حكاية أرقام زينت قمصان محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ28، اليوم الإثنين، حيث وُلد في الخامس عشر من يونيو لعام 1992، بمركز نجريج بمحافظة الغربية.

وبهذه المناسبة نستعرض من خلال التقرير التالي حكاية قمصان محمد صلاح، وتغير أرقامها على مدار رحلته الكروية.

قميص محمد صلاح مع ليفربول، والذي يحمل الرقم 11، بات هو القميص الأشهر في إنجلترا خلال المواسم الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة مبيعات قميص النجم المصري في إنجلترا بشكل مذهل، بعد ما قدمه من أداء مبهر خلال مشواره مع الريدز.

وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير سابق لها أنه قبل 3 أعوام أن قميص صلاح دخل ضمن قائمة الأكثر 20 قميصاً مبيعاً في أسواق ومتاجر لندن، فضلاً عن تأكيد الصحيفة أنه في صيف 2019 أن قميص نادي ليفربول بشكل عام تصدر مبيعات قمصان الأندية في بريطانيا.

المقاولون

في بداية مشوار محمد صلاح اضطر للحصول على الرقم 31 خلال بداية رحلته مع المقاولون العرب، عقب تصعيده من فريق الناشئين بالنادي، لعدم وجود أرقام إلا بعد الرقم 30، حيث صال وجال مع ذئاب الجبل بهذا القميص، وسجل به 12 هدفًا خلال 42 مباراة مع الفريق بالدوري والكأس.

بازل

وخلال الخطوة الأولى لاحترافه في أوروبا بصفوف بازل السويسري، اختار صلاح الرقم 22، حباً في مثله الأعلى بالملاعب محمد أبوتريكة، وهو الرقم الذي ارتداه تريكة قرابة 9 مواسم متتالية مع الأهلي ومنتخب مصر، وكان الرقم 22 هو فاتحة خير لصلاح في مستهل مشواره بأوروبا، حيث سجل به 20 هدفًا في 79 مباراة مع بازل.

تشيلسي

لم يجد محمد صلاح في تشيلسي عدد كبير من الأرقام المتاحة لقميصه مع البلوز، فحصل على القميص رقم 15، عند انتقاله له في موسم 2013-2014، وهو يوم مولده «الخامس عشر من يونيو»، قبل أن يترك الرقم 15 ويتنازل عنه لمصلحة النجم الايفواري ديدييه دروجبا مع عودته لصفوف البلوز، ويرتدي صلاح القميص 17 بعد تنازل هازارد عنه.

فيورنتينا

وأراد محمد صلاح تكريم شهداء النادي الأهلي الذين راحوا ضحية أحداث ملعب بورسعيد في 2012، فقرر ارتداء القميص رقم «74» خلال إعارته لفريق فيورنتينا الإيطالي، والتي استمرت لمدة 6 شهور فقط، ونجح خلالها في هز الشباك بهذا القميص 9 مرات في 26 مباراة.

Advertisements

واختار محمد صلاح الرقم 11 مع فريق روما الإيطالي، والذي انتقل له في موسم 2015-2016، ونجح صلاح في تسجيل 34 هدفا بقميص الفريق العاصمي في إيطاليا خلال 83 مباراة في جميع المسابقات.

ليفربول

وحصل صلاح على رقمه المفضل «11» خلال انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي في صيف 2017، حيث تنازل عنه زميله روبرتو فيرمينيو، وقام بارتداء القميص رقم 9 ترحيبًا بالنجم المصري في قلعة الريدز في لفتة طيبة، وهو الرقم الذي استمر في إسعاد صلاح، بتسجيل 91 هدفاً مع الريدز في كل البطولات والمسابقات.

منتخب مصر

أما على مستوى المنتخبات العمرية التي شارك صلاح بقميصها، فشارك في كأس العالم للشباب نسخة 2011 بالقميص رقم 12، كما ارتدى القميص رقم 10 خلال تصفيات أولمبياد لندن، قبل أن يحصل على القميص رقم 11 خلال منافسات دورة لندن.

أما بالنسبة لمنتخب مصر الأول فحمل صلاح الرقم 11 خلال انطلاقته مع الفراعنة، وذلك لحمل عماد متعب الرقم 10، قبل أن يحصل على الرقم 10 مع الفراعنة بدايةً من عام 2016 وحتى الاّن.+