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السعيد والحضرى وجمعة يهنئون العالمى محمد صلاح بعيد ميلاده الـ 28

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جدة - عمرو شويل حرص عبد الله السعيد نجم منتخب مصر و نادى بيراميدز على تهنئة  العالمى محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق الإنجليزى بمناسبة عيد ميلاده الـ 28 ، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر صفحته الشخصية على إنستجرام معلقا " عيد ميلاد سعيد " .

 

 

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أما عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق فنشر ضورة ايضا تجمعه بالنجم العالمى : معلقا " عيد ميلاد سعيد يا ابو صلاح و العمر كله نجاح و خير يا فخر العرب يا حبيبى " .

 

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بينما حرص وائل جمعة نجم الأهلى السابق أيضا على نشر صورة عبر تويتر بصحبة العالمى صلاح معلقا "كل سنة و انت طيب يا صلاح و ربنا يوفقك فى مسيرتك و دايما رافع راس مصر و العرب " .

 

 

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وانضم محمد صلاح إلى نادى ليفربول فى صيف 2017، مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح" يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

 

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

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