شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلى يسعى لإنقاذ رحلة علاج مؤمن زكريا بهذه القرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى محمد شبانة أن مسئولى الأهلى تحركوا فى ملف علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق بشكل جيد فى الساعات الأخيرة حتى لايتأثر اللاعب بنهاية علاقة الحمراء بالمستشار تركى ال الشيخ الرئيس الشرفى السابق للأهلى ، وقال شبانة فى برنامجه من الاخر عبر أذاعة شعبى أف أم : " بعد فراق الاهلى مع المستشار تركى ال الشيخ يخشى مسئولى القلعة الحمراء على مصير الرحلة العلاجية لمؤمن زكريا لاسيما أن علاج مؤمن يتكلف مبالغ طائلة تصل لعشرة ألاف دولار شهرياً لذا خاطب مسئولى الاهلى وزارة الرياضة للسماح لهم بصرف قيمة عقد اللاعب لتغطية مصاريف علاجه حتى لايدفع اللاعب ثمن القرارات الاخيرة فى النادى".

وتابع شبانة : "كان الممكن أن يتعامل الاهلى مع مؤمن زكريا من البداية على طريقة كريم نيدفيد أو سعد سمير لاعبا الفريق الأحمر اللذان رفع إسمها من قائمة الفريق لطول فترة علاجهم ولكن الأهلى بدأ يتقين لأزمة مؤمن زكريا وأهمية أن يستعيد اللاعب صحته حتى لو لم يلعب كرة مرة أخرى ، الاهم أن يعود معافى وسليم لأهله وناسه".

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وخاطب مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في وزارة الرياضة لصرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل لتغطية مصاريف علاجه من ميزانية النادي، وحصل مؤمن زكريا على وعد من إدارة النادى الأهلى بصرف 600 ألف جنيه كل 6 أشهر طوال فترة علاجه، بالإضافة لتحمل قيمة الحقن الخاصة بعلاجه التى ستصله من الولايات المتحدة.

وعقد مؤمن زكريا جلسة مع إدارة الأهلى مؤخراً، وهى الجلسة التى طلب أن يعقدها مسئولو الأهلى مع اللاعب لمناقشة ملف علاجه الذى شهد جدلاً حتى يتم حسمه، لاسيما أن مجلس الأهلى أعلن أنه لن يُقصّر فى صرف تكاليف علاج زكريا حتى ولو لم يكن على ذمة النادى من الناحية القانونية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على رعاية الأهلى الكاملة لمؤمن زكريا طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار"، وأكد زكريا أنه يقوم حاليًا باتباع "كورس" علاجى تم تحديده من قبل الطبيب المعالج فى أمريكا، وسيتم العمل به لمدة 4 أشهر ثم العودة للولايات المتحدة مرة أخرى لاستكمال العلاج، مُشيراً إلى أن هناك تأخرا فى بعض الحقن التى من المفترض أن يحصل عليها خلال "كورس" العلاج نظرًا للظروف العصيبة التى يمر بها العالم بسبب فيرس كورونا، مؤكدًا أن حالته الصحية تتحسن مع الوقت.