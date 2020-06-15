شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج يطالب اتحاد الكرة بالاطلاع على اللائحة قبل اجتماع الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج الحربى من مسئولى إتحاد الكرة إرسال اللائحة للنادى للإطلاع عليها ودراستها قبل إجتماع الاربعاء مع أندية الدوري ، وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

وقال اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، إن ناديه كان صاحب خطوة استباقية عن أندية الدوري حينما ناقش اللجنة الخماسية بعوائق عودة المسابقة منذ شهر، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": " تحدثنا مع اللجنة الخماسية منذ شهر بوجود صعوبة فى بعض الأمور الخاصة بعودة النشاط الكروى، لاسيما إن خزائن الأندية المصرية لن تتحمل نفقات إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات الدورى هذا الموسم".

وأضاف رئيس الإنتاج الحربى: "نفقات معسكر واحد ليلة المباريات يكلف خزائن الأندية مبالغ كبيرة، فماذا سنفعل لو قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة معسكرات طويلة لاستكمال مباريات المسابقة، فنحن حينها سنكون أمام مبالغ طائلة من يتحملها، فضلا عن التخوف من وقوع ضحايا لاطراف اللعبة ومطالبة بتعويضات كلها أمور لابد من حسمها قبل إتخاذ قرار نهائى بعودة المسابقة".

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وتابع أشرف عامر: "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع ".

ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات، وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف