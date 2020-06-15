شكرا لقرائتكم الكاف يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: "أسطورة أفريقية يا لها من رحلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، " الكاف"، فراري الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، بعيد ميلاده، حيث أكمل "مو"، عامه الـ 28 لاسيما وأنه ولد في 15 يونيو عام 1992، ونشر الكاف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب وعلق "عيد ميلاد سعيد محمد صلاح.. أسطورة أفريقية .. يا لها من رحلة!"

كما نشر الكاف انجازات النجم المصري وهي:

ميدالية المركز الثاني 2011 #TotalAFCONU20 ميدالية فضية ميدالية المركز الثالث 2011 #TotalAFCONU23 الميدالية البرونزية ميدالية رياضيّة 2012 أفضل المواهب الواعدة للعام ميدالية المركز الثاني 2017 #TotalAFCON ميدالية فضية ميدالية رياضيّة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017 و 2018 ???????? Happy birthday @MoSalah ???? ???? 2011 #TotalAFCONU20 silver medal ???? 2011 #TotalAFCONU23 bronze medal ???? 2012 CAF Most Promising Talent of the Year ???? 2017 #TotalAFCON silver medal ???? 2017 & 2018 African Footballer of the Year African legend in the making. What a journey! pic.twitter.com/eRTZQpYu2B — CAF (@CAF_Online) June 15, 2020 Advertisements

بدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروى فى اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ فى نادى المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له فى الدورى المصرى الممتاز فى 3 مايو 2010.

وفى عام 2012 أتم بازل السويسرى تعاقده مع صلاح فى أبريل فى الصفقة التى بلغت مليوني يورو، ليبدأ بعدها رحلة التألق فى مشواره الاحترافى.

وفى صيف 2013 تقدمت عدة أندية بعروض للظفر بخدمات النجم المصرى، وكان أبرز تلك العروض من تشيلسى وليفربول، مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتشيلسى حينها، حسمت انتقال صلاح للنادى اللندنى.

وخرج صلاح بعدها على سبيل الإعارة لنادى فيورنتينا الإيطالى، بعدما وجد نفسه أسيرا لمقاعد بدلاء البلوز، قبل أن يتألق ثم يشتريه روما الإيطالى على سبيل الإعارة من تشيلسى، قبل أن يتعاقد معه نهائيا.

وفى صيف 2017، جاءت المحطة الأبرز في مسيرة صلاح، حيث تعاقد ليفربول الإنجليزى مع الدولى المصرى مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.

وحصد النجم المصرى العديد من الجوائز الفردية الكبرى فى أوروبا والعالم، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الاخيرة مع الأندية التى لعب بقميصها وأبرزها ليفربول وروما وفيورنتينا الإيطاليين.

ولعل الإنجاز الأبرز على مستوى الأندية لصلاح هو تحقق لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية مع ليفربول، كأول لاعب مصري في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

أما أفضل إنجاز فردي فهو الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مرتين على التوالى 2017 و2018، كما حصل على الترتيب السادس والخامس في جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لاعب في العالم كل عام خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب.

كما أصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يسجل 32 هدفا في موسم واحد فى الدورى الإنجليزى 2017-2018، وقد جمع هذا الموسم بين جائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في المسابقة.