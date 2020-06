الكاف يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: "أسطورة أفريقية يا لها من رحلة"

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، " الكاف"، فراري الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، بعيد ميلاده، حيث أكمل "مو"، عامه الـ 28 لاسيما وأنه ولد في 15 يونيو عام 1992، ونشر الكاف فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب وعلق "عيد ميلاد سعيد محمد صلاح.. أسطورة أفريقية .. يا لها من رحلة!"

كما نشر الكاف انجازات النجم المصري وهي:

ميدالية المركز الثاني 2011 #TotalAFCONU20 ميدالية فضية

ميدالية المركز الثالث 2011 #TotalAFCONU23 الميدالية البرونزية

ميدالية رياضيّة 2012 أفضل المواهب الواعدة للعام

ميدالية المركز الثاني 2017 #TotalAFCON ميدالية فضية

ميدالية رياضيّة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017 و 2018

???????? Happy birthday @MoSalah ???? ???? 2011 #TotalAFCONU20 silver medal ???? 2011 #TotalAFCONU23 bronze medal ???? 2012 CAF Most Promising Talent of the Year ???? 2017 #TotalAFCON silver medal ???? 2017 & 2018 African Footballer of the Year African legend in the making. What a journey! pic.twitter.com/eRTZQpYu2B — CAF (@CAF_Online) June 15, 2020

