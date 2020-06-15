شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الملاكمة يتابع حالة الملاكم المصاب بكورونا وحكم بنى سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن متابعته للحالة الصحية للملاكم السابق محمد إبراهيم هاتفيا يوميا ، مشيرا إلى أنه يتواصل أيضا لمتابعة حالة الحكم الدولى لمنطقة بنى سويف مصطفى إسماعيل بعدما عاد إلى العزل لاصحى مرة أخرى بعد التعافى من الفيروس .

و أشار غنيم على تقديم كل المساندة و الدعم لأبناء منظومة الملاكمة الذى طالهم الفيروس اللعين فى هذه المحنة .

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وأكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، مؤخرا على تحول إيجابية عينة فيروس كورونا لـ محمد معوض مدرب منطقة الفيوم إلى سلبية وخروجه من العزل الصحى إلى المنزلى وتحسن ملحوظ فى حالته.

وأبدى رئيس إتحاد الملاكمة حزنه الشديد على وصول الفيروس إلى أفراد اللعبة، مؤكدا التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل للموظفين، مُتمنياً زوال هذه الغمة وعودة الأمور إلى طبيعتها فى القريب العاجل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.