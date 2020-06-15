شكرا لقرائتكم 4 دوريات أوروبية كبرى تهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبل توفير قيمة صفقة شراء رمضان صبحي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته، وحرص الخطيب على معرفة وضع النادى المادى فى ظل تداعيات وباء كورونا قبل الإقدام على أى خطوة رسمية بشأن رمضان صبحى، ورغم جهود إدارة الأهلي الكبيرة في الإبقاء على رمضان صبحي نجم هجوم الفريق مُجدداً في الموسم الجديد بعد انتهاء اعارته وعودته من جديد لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك 4 دوريات أوروبية كبرى تهدد بقاء الجناح الدولي مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد.



الدوري الألماني

دخل ناديا فرايبورج وكولن الألمانيين في مفاوضات مع رمضان صبحي، وطلبت إحدى شركات التسويق الألمانية من اللاعب تسويقه في ألمانيا في ظل وجود اهتمام من بعض الألمانية للتعاقد معه ابرزها ناديي كولن وفرايبورج.



الدوري البرتغالي Advertisements

دخلت أندية بنفيكا وسبورتينج سباق الراغبين في الحصول على خدمات رمضان صبحي، بعد أن أبدى كشافو تلك الأندية اعجاباً شديداً بالجناح الدولي إلا أن المقابل المادي والممثل في راتب رمضان صبحي قد يمثل عائقاً أمام رحيله للدوري البرتغالي والذي لا يتمتع بالقدرات المالية الكبيرة.

ينتظر رمضان صبحى موقف أودينيزى الإيطالى من إرسال عرض رسمى لشرائه قبل تحديد موقفه النهائى مع الأهلى، خاصة أن النادى الإيطالى كان قد دخل فى مفاوضات لضمه قبل جائحة كورونا إلا أن الأمر لم يصل لصيغة الجدية حتى هذه اللحظة.

قد يفكر نادي هيدرسيفيلد الأنجليزي في الإبقاء على رمضان صبحي مع الفريق بعد انتهاء اعارته للأهلي وصرف النظر عن تجديد اعارته أو بيعه نهائياً وهو الأمر الذي سيتوقف على المدير الفني للفريق خاصة وأن عقد رمضان صبحي ممتد مع هيدرسيفيلد لمدة موسمين أخرين.