شكرا لقرائتكم زكريا السيد يمثل إنبى فى اجتماع اتحاد الكرة والأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، ممثلا عن ناديه فى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع أندية الدوري الممتاز، المقرر له غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسي وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

وحرص زكريا السيد على مناقشة أعضاء مجلس إدارة إنبى فى موقف النادى البترولى بشأن المسابقات المختلفة والتصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة حيث سيقدم رؤية كاملة عن موقف النادى البترولى من الوضع الحالي في الكرة المصرية والأمور الخاصة باتحاد الكرة واللائحة التي ترغب اللجنة الخماسية في مناقشتها.

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ومن جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع بعد غد الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

تابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .