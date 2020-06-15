شكرا لقرائتكم محمود الخطيب يمثل الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة والأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُمثل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ناديه فى اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مع أندية الدورى الممتاز، المقرر له غدا الثلاثاء فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة، لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

Advertisements

من جانبه، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم إجتماع بعد غد الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا، مضيفاً أنه فى نفس تلك الأيام وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثانى وتم تقسيمها كالتالى يوم الثلاثاء مع المجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجارى للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائى الخاص بلائحة النظام الأساسى، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.