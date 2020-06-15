شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تنهى تركيب "البوابة المطهرة" بالجبلاية قبل استقبال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تركيب البوابة المطهرة قبل استقبال أعضاء الأندية والجمعية العمومية خلال الساعات المقبلة، لمناقشة موقف المسابقات المحلية وكذلك عرض اللائحة الجديدة على الأندية والاستماع لمقترحات الأندية الخاصة باللائحة الجديدة قبل ارسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تمهيدا لاعتمادها.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية غدا الثلاثاء بـ6 أندية من الدوري الممتاز وهى الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادي دجلة ثم إجتماع غداُ الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصري وسموحة والجونة والإسماعيلي وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا.

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وتابع العطار أنه فى نفس تلك الأيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم الإجتماع صباحا بأندية القسم الثاني وتم تقسيمها كالتالي يوم الثلاثاء مع الكجموعة الأولى والأربعاء مع المجموعة الثانية والخميس مع المجموعة الثالثة، أضاف المدير التنفيذى للجبلاية أن زيارة أندية القسم الثالث بداية من يوم 21 يونيو من الشهر الجاري للإجتماع برؤساء الأندية لمناقشتهم فى التصور النهائي الخاص بلائحة النظام الأساسي ، إلى جانب بعض الأمور الخاصة بمسابقات الكرة فى هذه الأقسام .

كما أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية ستقوم بزيارة المناطق بداية من الأسبوع بعد المقبل للاجتماع برؤساء الأندية للقسم الثالث وتحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية خلال الفترة المقبلة، تابع العطار أن الهدف من زيارة اللجنة الخماسية للمنطقة من أجل التوفير على رؤساء الأندية من السفر للقاهرة والتواجد باتحاد الكرة ورغبة اللجنة فى زيارة المناطق والتعرف أكثر على أندية القسم الثالث ومعرفة رأيهم فى العديد من الأمور منها اللائحة و أيضا تصوراتهم لتطوير البطولات .