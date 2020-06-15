شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. ظهور جوزيه الأول ليلة تتويج الأهلى بطلا للكأس أمام غزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 15 يونيو 2001 ، عاد الأهلى لمنصة التتويج بلقب كأس مصر بعد غياب 5 سنوات بعد تغلبه في المباراة النهائية على غزل المحلة في الوقت الإضافي بهدفين دون رد سجلهما علاء إبراهيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الإضافي، وأضاف محمد جودة الهدف الثاني من ضربة جزاء احتسبها الحكم رضا البلتاجي في الدقيقة 114 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الأهلي في نهائي الكأس بقيادة الألماني هانز ديكسي مكونا من: عصام الحضري، سمير كمونة، شادي محمد، حسين شكري (محمد جودة)، النيجيري إسحق أول، هشام حنفي (أشرف أمين)، هادى خشبة، سعيد عبدالعزيز، على ماهر، علاء إبراهيم، خالد بيبو (وليد صلاح الدين).

بينما جاء تشكيل غزل المحلة بقيادة فاروق جعفر مكونا من: السيد القصراوى، كرم جابر، وائل جمعة، أشرف كابونجا (البسيوني محمود)، وائل سعد، حسام الشربيني، حسام عبدالعال، محمد سعد (محمود صبحى)، عيد اللوزي، مصطفى عبده، أمير صلاح زكى ( رمضان رجب).

وشهدت المباراة من مدرجات استاد القاهرة البرتغالي مانويل جوزيه في أول ظهور له بعد توقيعه عقد تدريب الأهلي لأول مرة، وطلب ضم المدافع وائل جمعة.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر