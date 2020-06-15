رحلة الملك المصري من بسيون إلى العالمية.. فيفا يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح:"أثبت أن الأحلام تتحقق"

احتفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعيد ميلاد نجم الكرة المصرية محمد صلاح، ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، الثامن والعشرين، الذي ولد في 15 يونيو 1992 بقرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

ونشر الحساب الرسمى للاتحاد الدولى على موقع تويتر، "عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28 .. كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق".

بداية مسيرة الملك المصري من بسيون إلى العالمية

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بدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروي في اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010.

وفي عام 2012 أتم بازل السويسري تعاقده مع صلاح في أبريل 2012 في الصفقة التي بلغت مليوني يورو، ليبدأ بعدها رحلة التألق في مشواره الاحترافي.

وفى صيف 2013 تقدمت عدة أندية بعروض للظفر بخدمات النجم المصرى، وكان أبرز تلك العروض من تشيلسى و ليفربول، مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو ، المدير الفنى ل تشيلسى حينها، حسمت انتقال صلاح للنادى اللندنى.

وخرج صلاح بعدها على سبيل الإعارة لنادى فيورنتينا الإيطالى، بعدما وجد نفسه أسيرا لمقاعد بدلاء البلوز، قبل أن يتألق ثم يشتريه روما الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن يتعاقد معه نهائيا.

فى صيف 2017، جاءت المحطة الأبرز في مسيرة صلاح، حيث تعاقد ليفربول الإنجليزى مع الدولى المصرى مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.