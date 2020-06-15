عودة الروح الى كرة المضرب امام جمهور متحمس في بلغراد

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بعد توقف دام زهاء ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، خاض بعض افضل لاعبي العالم في كرة المضرب نوعا من المنافسة وتفاعلوا مع جمهور متحمس في بلغراد، وذلك خلال دورة خيرية ينظمها المصنف اول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في عدة دولة في منطقة البلقان.

وبدأت "جولة أدريا" السبت في بلغراد بمشاركة نجوم كبار في الكرة الصفراء هم فضلا عن ديوكوفيتش، النمسوي دومينيك تييم الثالث عالميا والألماني ألكسندر زفيريف السابع والبلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر.

وانتهت الجولة الاولى بفوز تييم اثر تغلبه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 4-3 و2-4 و4-2.

وقدم اللاعبون مستويات غير مستقرة نظرا لعدم جاهزيتهم اثر التوقف القسري بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، لكن جميعهم اظهروا رغبة كبيرة في امتاع الجماهير المتحمسة. ولم يتردد نجوم اللعبة في التقاط صور "سيلفي" مع الجمهور طوال نهاية الاسبوع كما تفاعلوا مع اطفال جاؤوا للتعرف على اصول اللعبة.

وانضمت النجمة الصربية والمصنفة اولى عالميا سابقا يلينا يانكوفيتش التي اعتزلت قبل سنتين، الى الدورة من خلال خوض مباراة للزوجي المختلط مع مواطنها ديوكوفيتش.

وقام ديوكوفيتش بدور الدليل السياحي لزملائه حيث رافقهم في جولة على ابرز معالم بلغراد.

- تأثر ديوكوفيتش -

وخاض ديوكوفيتش مباراتين، حيث خسر الاولى امام مواطنه كرايينوفيتش وفاز في الثانية على زفيريف. وبعد المباراة ضد الالماني تحدث ديوكوفيتش الى الجمهور وبدا عليه التأثر بقوله "انا لا ابكي لاني اضعت فرصة خوض المباراة النهائية هنا، بل لأنني تذكرت طفولتي"، شاكرا الجمهور الذي هتف باسمه ولمساندته باقي اللاعبين ايضا.

وسمحت شعبية ديوكوفيتش في دول البلقان وتوقف نشاط الكرة الصفراء لاسباب صحية، ان يقوم بتنظيم هذه الدورات الخيرية، وقد بيعت الفي بطاقة لهذا الحدث في بلغراد كما وزعت الفي بطاقة ايضا الى الشركات الراعية.

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وقال طالب الحقوق دوشان بوغيشيفيتش (25 عاما) "الامر رائع، نحن عاصمة كوكب كرة المضرب في نهاية هذا الاسبوع".

ووزعت على الحضور كمامات لدى دخولهم الملعب، لكن قلة منهم ارتدوها ورد ديوكوفيتش على منتقدي عدم احترام التباعد الاجتماعي بالقول "تستطيعون بطبيعة الحال توجيه الانتقادات، لكن الامر لا يعود لي للحكم ما اذا كان هذا الامر خطيرا ام لا. كل ما نقوم به هو احترام تعليمات الحكومة الصربية".

وتقام جولة كرواتيا في 20 و21 الحالي، حيث سينضم النجوم المشاركون في بلغراد إلى الكرواتيين مارين سيليتش الـ37 عالميا وبطل فلاشينغ ميدوز في 2014، وبورنا تشوريتش الـ33. في حين الغيت جولة مونتينيغرو التي كانت مقررة يومي 27 و28 حزيران/يونيو الحالي، بسب "عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي عدم تمكنهم من السفر إلى مونتينيغرو يشكل عقبة لا يمكن تذليلها".

ثم يحط النجوم الرحال في البوسنة في الثالث والرابع من تموز/يوليو، قبل أن تختتم في الخامس من الشهر ذاته بمباراة استعراضية في ساراييفو بين دامير دجمهور المصنف أول في البوسنة و107 عالميا وديوكوفيتش.

وتقام جميع المباريات على الملاعب الترابية.

وسيتم التبرع بالأموال التي سيتم جمعها من هذه الجولة للعديد من المؤسسات الخيرية الإقليمية.

وتعاملت دول البلقان المعنية مع جائحة فيروس "كوفيد-19" بنجاح نسبي، حيث سجلت المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 22 مليون نسمة، أقل من 24 ألف إصابة وحوالي 700 وفاة.

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