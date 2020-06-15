مجدي عبد الغني لمحمد صلاح: كل سنة وأنت طيب يا فخر مصر والعرب

حرص مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس جمعية اللاعبين المحترفين، على تهنئة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده . منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده . وقال عبد الغني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " كل سنه وأنت طيب يا فخر مصر والعرب وعقبال يا رب مليون سنة تحقق فيهم كل اللي نفسك فيه ". بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " كل سنه وأنت طيب يا فخر مصر والعرب وعقبال يا رب مليون سنة تحقق فيهم كل اللي نفسك فيه ".

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