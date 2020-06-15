ماذا كانت نصيحة مودريتش لكيليان مبابي ؟

حرص النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على توجيه النصيحة للنجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي .
وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"الإيطالية: مبابي يمتلك قدرات عالية للغاية تجعله يتصدر المشهد في الكرة العالمية ولكن عليه الابتعاد عن الدوري الفرنسي ".
وطالب مودريتش النجم الفرنسي بالبحث عندوري أكثر قوة من أجل النقاط في حصد الألقاب الفردية والجماعية، والوصول إلى القمة .
ويبدو أن تلميحات مودريتش لمبابي جاءت من أجل دعوته للانتقال إلى ريال مدريد الساعي بقوة للحصول على خدماته خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو .
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