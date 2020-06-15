جمعية اللاعبين المحترفين تهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

حرصت جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة مجدي عبدالغني، على تهنئة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول، بعيد ميلاده الـ٢٨. وليفربول، بعيد ميلاده الـ٢٨. قالت الجمعية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني تهنئ محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ28 #فخر_العرب" . التواصل الاجتماعي فيس بوك: "جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبدالغني تهنئ محمد صلاح بمناسبة عيد ميلاده الـ28 #فخر_العرب" .

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