تعرف على مباراة اليوم في الدوري البرتغالي

يستعد فريق ماريتيمو لاستقبال ضيفه جل فيسنتي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين الموافق 15-6-2020 على ملعب دو مارتيمو بالجولة الـ 27 من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم .
ون المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناتي Sport TV 1 Potugal و Sport TV 3Potugal الحاصلتان على حقوق بث الدوري البرتغالي هذا الموسم .
يدخل فريق ماريتيمو المباراة محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 25 نقطة، بينما يدخل فريق جل فيسنتي اللقاء محتلا المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة .
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