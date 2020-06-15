موعد مباراة ريال بيتيس وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل فريق ريال بيتيس ضيفه غرناطة في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 على ملعب ستاد بينتو فيامارين بالجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .

وكلف اتحاد الكرة الإسباني الحكم سوتو جرادو بمهمة إدارة المباراة المرتقبة والمؤجلة من يوم 22 مارس الماضي، بسبب تفشي

فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الكروي والرياضي في إسبانيا .

موعد مباراة ريال بيتيس ضد غرناطة اليوم :

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

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القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد غرناطة اليوم :

ستذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 التابعة لمجموعة لقنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث البطولة وذلك بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس .

يدخل فريق ريال بيتيس لقاء اليوم محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يخوض فريق غرناطة لقاء اليوم محتلا المركز التاسع برصيد 41 نقطة .