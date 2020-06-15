يحل فريق إشبيلية ضيفًا ثقيلًا على فريق ليفانتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الاثنين الموافق 15-6-2020 وذلك على ملعب سيوتات دي فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .
موعد مباراة إشبيلية وليفانتي اليوم ..
ستنطلق مباراة إشبيلية ضد ليفانتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .
القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وليفانتي اليوم ..
ستذاع مباراة إشبيلية ضد ليفانتي عبر قناتي beINSports HD 1 و beIN Sports HD 3 الحاصلتان على حقوق بث البطولة وذلك بصوت المعلق الرياضي المتميز نوفل الباشي .
موقف الفريقين قبل المباراة ..
يدخل فريق إشبيلية مواجهة اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يدخل فريق ليفانتي اللقاء محتلا المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة إشبيلية وليفانتي اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.