لقاء ودي بين اتحاد السلة والجمعية الراعية للعبة

عقد الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، لقاءً وديًا بمقر الاتحاد، جمع بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجمعية المصرية لرعاية أسرة اللعبة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية أسرة كرة السلة، برئاسة علي عبدالمجيد، حيث اجتمع مع مسؤولي الاتحاد وناقش الطرفين عن

أهداف الجمعية وأنشطتها المختلفة ومستحقي الرعاية وعن كيفية تنمية موارد الجمعية، وأثنى محمد عبدالمطلب، نائب رئيس الاتحاد، وخالد القوصي ومحمد فتحي، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد، على الجهد الذي بُذل لإشهار الجمعية في وقت قياسي.

إضافة إلى أهداف الجمعية تم الاتفاق على عرض لائحة الجمعية على مجلس إدارة الاتحاد لتوضيح أهداف الجمعية وكيفية التنسيق المستقبلي بين أنشطة الجمعية والاتحاد المصري لكرة السلة، واتفق الطرفان على أن تكون مظلة الرعاية تشمل جميع عناصر اللعبة المسجلين بالاتحاد المصري لكرة السلة بعد تسجيل عضويتهم بالجمعية المصرية لرعاية أسرة كرة السلة على أن يستثنى العمال من دفع قيمة العضوية.