ريال مدريد يستهل مشوار العودة بعد توقف كورونا بفوز عريض على إيبار

حقق ريال مدريد عودة قوية في أول مباراة له بعد استئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، المتوقف منذ منتصف آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفاز الفريق الملكي مساء اليوم الأحد بنتيجة (3-1)، على نظيره إيبار، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا.





وسجل أهداف ريال مدريد كل من كروس وراموس ومارسيلو في الدقائق (4 و30 و37 على الترتيب)، بينما سجل بيدرو بيجاس هدف إيبار الوحيد في الدقيقة 60.





وبهذا الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.



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