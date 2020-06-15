رياضة | صراع بين توتنهام وأرسنال على نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع بين توتنهام وأرسنال على نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، دخول ناديي توتنهام وأرسنال في صراع نحو ضم نجم نادي باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم، فإن قطبي شمال لندن يستهدفان ضم المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، قائد نادي باريس سان جيرمان، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

ويريد توتنهام تعويض الرحيل الوشيك لمدافعه المخضرم يان فيرتونخين، الذي رفض تجديد عقده، وسيغادر النادي في صفقة إنتقال حر.

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على الجانب الآخر، يسعى أرسنال لضم سيلفا لإضافة مزيد من الصلابة في مركز قلب دفاع الفريق، الذي عانى الأمرين خلال مباريات الموسم الجاري.

كما لا يبدو إيفرتون بعيداً عن صراع سيلفا، بتوصية من كارلو أنشيلوتي، الذي أشرف على تدريب سيلفا من قبل.

ويبدو راتب سيلفا الباهظ، هو العائق الوحيد نحو إتمام تلك الصفقة، حيث كان يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ومن المؤكد أن يتنازل اللاعب بعض الشئ عن جزء من راتبه إذا أراد اللعب في المستويات الكبرى، في ظل معاناة الأندية من الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.