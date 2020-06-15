رياضة | إعلامي سعودي يبث الخوف في نفوس جماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إعلامي سعودي يبث الخوف في نفوس جماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الإعلامي سعود الصرامي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي أثارت الجدل وبثت الخوف في نفوس جماهير الهلال.

الصرامي نشر صورة للنجم الايطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وكتب عليها، "احترموا ذكرياتي".

كلمات الصرامي زادت من تخوف الجماهير الهلالية خاصة أن جيوفينكو يرغب في الرحيل عن الهلال في نهاية الموسم الحالي، حيث يسعى للعودة إلى الدوريات الأوربية مرة أخرى، خاصة إيطاليا، حيث وصلته عروض من بارما.

في الوقت ذاته، يرفض الروماني رزافان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فكرة التفريط في أي محترف خلال الفترة المقبلة، لتوفير الاستقرار في الفريق، للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية.