رياضة | في عيد ميلاده.. 9 محطات مُضيئة جعلت محمد صلاح فخرًا للعرب (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر في عيد ميلاده.. 9 محطات مُضيئة جعلت محمد صلاح فخرًا للعرب (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُطفئ اليوم الاثنين 15 يونيو 2020، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي شمعة عيد ميلاده الـ28، حيث يُعد "صلاح" واحدًا من أفضل اللاعبين في الكرة العالمية، والأفضل في تاريخ مصر بفضل ما حققه من إنجازات وبطولات وألقاب خلال مسيرته الاحترافية في أوروبا والتي لم يسبق وحققها أي لاعب مصري قبله.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير محطات من مسيرة محمد صلاح جعلته فخر العرب والفتي الذهبي لليفربول الإنجليزي:-

البداية والنشأة:

بداية محمد صلاح كانت في منزل بسيط بقرية "نجريج" التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية وتحديدًا يوم 15 يونيو لعام 1992، حيث امتلأ منزل صلاح محروس غالي بالفرح والسعادة بعدما رُزق بطفل جميل لم يجد أفضل من اسم سيد الخلق محمد صلي الله عليه وسلم ليمنحه له لينير له طريقه في الدنيا.

محمد الصغير عشق كرة القدم منذ الطفولة ومارس هوايته المفضلة في شوارع قريته ومركز الشباب المتواضع بها مع زملائه الصغار ولكنه كان يضع أمامه هدفًا يسعي لتحقيقه أن يصبح لاعبًا محترفًا يومًا، لذا عندما سنحت له فرصة الانضمام لفريق عثماثون طنطا لم يتردد ليبدأ رحلته مع الساحرة المستديرة.

مع نادي عثماثون اكتشف محمد صلاح ومدربيه الموهبة الحقيقية له والإمكانيات الفنية التي يمتلكها اللاعب الصغير، وبعد تألقه مع الفريق المغمور، نجح كشافي المقاولون العرب في الوصول إليه والفوز بهذا اللاعب الموهوب الذي تنبئوا له أن يصبح واحد من نجوم الساحرة المستديرة يومًا ما.

محمد صلاح يخطف الأضواء مع المقاولون العرب:

انضم محمد صلاح لصفوف فريق الناشئين بالمقاولون العرب عام 2006 ليبدأ مشوار النجاح في عالم كرة القدم، وبعدما أثبت موهبته وامكانياته الفنية مع الصغار، نجح في حجز مكان وسط تشكيلة ذئاب الجبل في دوري الأضواء والشهرة، واستطاع خطف الأضواء من نجوم أندية المقدمة الاهلي والزمالك بفضل موهبته الفذة، بل أن الزمالك حاول التعاقد معه لكن رفض رئيسه وقتها ممدوح عباس، ليغير وجهة اللاعب نحو الاحتراف الأوروبي.

خاض مع المقاولون 44 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 12 هدفًا، وصنع 6 أهداف، وحصل على بطاقتين صفراء، في إجمالي دقائق لعب فعلية 3087 دقيقة.

بازل المحطة الأولي لـ"فرعون مصر" في أوروبا

توقف النشاط الرياضي في مصر بعد مذبحة بورسعيد دفع محمد صلاح لتغيير تفكيره تمامًا وبعدما كان ارتداء قميص القطبين أقصي أحلامه، بدأ يسعي للحصول على تجربة احترافية في أوروبا ليسير على نهج نجوم الكرة العالمية.

ونجح فريق بازل السويسري في الحصول على خدمات اللاعب المتألق موسم 2012- 2013، ليبدأ مشوار مختلف من النجومية والتألق، ولعب مع الفريق 79 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 4920 دقيقة، وسجل 20 هدفا، وصنع 17 هدفًا، وحصل على 5 إنذارات، وتوج معه بلقب الدوري السويسري مرتين، كما حصل على جائزة لاعب العام في سويسرا.

مورينيو يُحبط حلم "صلاح" الأوروبي:

ارتداء قميص واحد من أكبر الأندية الإنجليزية نادي تشيلسي حلم لأي لاعب مصري، ولذا عندما جاءت الفرصة لمحمد صلاح لم يتأخر لحظة في الموافقة على اللعب ضمن صفوف البلوز عام 2014 لكنه حلمه اصطدم بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق والذي أحبط نجمنا المصري بعدما أبعده عن تشكيلة الفريق الأساسية وجعله حبيس دكة بدلاء الفريق.

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ولعب "صلاح" مع تشيلسي 19 مباراة فقط، بواقع 881 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع 4 أهداف، وحصل معه على لقب الدوري الإنجليزي، ولكنه لم ينتظر طويلا للحصول على فرصة المشاركة مع الفريق وقرر البحث عنها في مكان آخر، وخرج على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا الإيطالي.

الفرعون المصري يستعيد بريقه مع فيورنتينا:

انضم "صلاح" لصفوف فيورنتينا عام 2015 على سبيل الإعارة، باحثا عن استعادة بريقه الذي فقده مع تشيلسي وتحت قيادة مورينيو، وبالفعل استطاع اللاعب العودة لمستواه الحقيقي ولفت الأنظار إليه بفضل المستويات الرائعة التي قدمها مع الفريق، حيث خاض 26 مباراة، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 آخرين، لينتقل بعدها لمحطة جديدة في مشواره الاحترافي.

ملك مصر يغزو روما:

تجربته الناجحة مع فيورنتينا لم تقنع جوزيه مورينيو لاستعادة خدماته واعادته لفريق تشيلسي مجددًا، بل فضل استمراره خارج أسوار البلوز، وانتقل لصفوف روما الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015 وتألق بشكل لافت للأنظار، مما دفع مسئولي النادي لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي.

خاض محمد صلاح مع روما 83 مباراة، في مختلف البطولات، وسجل 34 هدفًا، وصنع 22 هدفًا آخرين، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وبطاقة حمراء وحيدة.

ليفربول.. المحطة الأهم والأنجح في مسيرة "فخر العرب":

قطار محمد صلاح وصل المحطة الأنجح في مشواره الاحترافي في أوروبا، بعدما انتقل لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي في موسم 2017 / 2018، واستطاع تحقيق العديد من البطولات والألقاب الشخصية والأرقام القياسية رفقة الريدز خلال مسيرته الممتدة معه حتي الآن.

خاض محمد صلاح 144 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية 11884 دقيقة، وسجل 91 هدفا، وصنع 37 هدفًا، وحصل معه على بطولة دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما حصل على لقب هداف البريميرليج مرتين متتاليتين، كما فاز مع الفريق الإنجليزي بالعديد من الجوائز الفردية والألقاب الشخصية.

التتويج بالكرة الذهبية الإفريقية مرتين متتاليتين:

حقق محمد صلاح خلال مشواره الكروي انجازا تاريخيًا بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا (الكرة الذهبية الإفريقية) من الإتحاد الإفريقية عامين متتاليين 2017، 2018 متفوقا على العديد من نجوم القارة السمراء.

واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في واحد من الإنجازات التي لا يمكن أن نغفلها في مسيرة الملك المصري.

أرقام مُذهلة وإنجاز مونديالي مع منتخب مصر:

غابت البطولات عن مشوار محمد صلاح الدولي مع منتخب مصر، رغم الأداء والأرقام الرائعة التي حققها مع المنتخب إلي أنه لم يتوج ذلك بتحقيق بطولة قارية مع الفراعنة، ولكنه حقق ما هو أهم للمصريين وهو قيادة الفراعنة للتأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، واحرازه هدفين في البطولة العالمية لينهي عقدة دامت أكثر من 28 عامًا غاب فيها الفراعنة عن المحفل العالمي.

وخاض محمد صلاح مع منتخب مصر 67 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 5602 دقيقة لعب، وسجل 41 هدفًا، وصنع 22 هدفًا، وحصل على 3 بطاقة صفراء