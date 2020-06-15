رياضة | مودريتش يوجه رسالة مثيرة لمبابي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مودريتش يوجه رسالة مثيرة لمبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الكرواتي لوكا مودريتش، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة مثيرة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على خلفية ارتباطه بالإنتقال للنادي الملكي.

ودعى مودريتش مبابي لترك بطولة الدوري الفرنسي، والذهاب لدوري أكثر تنافسية، يتمكن من خلاله من حصد الألقاب الفردية.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "مبابي يمتلك جميع الإمكانيات لتصدر المشهد الكروي العالمي".

Advertisements

وتابع: "لكنني أعتقد أن مبابي عليه الإنتقال لأحد الدوريات التي لا يمكن الفوز بها بسهولة، وذلك لتقدم له الإضافة في مسيرته".

ويعد مبابي أحد أهم اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد منذ عدة أعوام، على الرغم من رفض إدارة النادي الباريسي التخلي عن خدمات اللاعب.

وتمكن مبابي من نيل عدة ألقاب محلية مع باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، أو الترشح لجائزة الكرة الذهبية.