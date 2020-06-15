رياضة | السبب وراء راموس تبديل في مباراة إيبار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر السبب وراء راموس تبديل في مباراة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح قائد ومدافع ريال مدريد، سرجيو راموس، عقب انتصار فريقه على ضيفه إيبار 3-1، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني، وبعد أول ظهور للفريق عقب التوقف الإجباري الطويل بسبب جائحة كورونا، أن تبديله كان بسبب شعور بسيط بالألم، وكإجراء احترازي، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المباراة كانت غريبة بعض الشيء لجميع اللاعبين.

أكد راموس في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو: "أشعر بألم بسيط، مجرد حمل عضلي زائد، التغيير جاء كإجراء إحترازي فقط، سعداء للغاية بالنقاط الثلاث من أجل العودة واستئناف كل شيء، تتبقى أمامنا 10 نهائيات أخرى، وعلينا الفوز بأكبر قدر ممكن منها".

وحول خوض اللقاء أمام مدرجات خالية للوقاية من فيروس كورونا: "الأمر كان غريباً بعض الشيء بالنسبة للجميع بعد مصيبة كبرى مثل هذه، أريد إيصال رسالة دعم بصفتي قائد للفريق لكل أولئك الذين فقدوا أحبائهم خلال تلك الفترة، الوضع غريب خلال الأشهر الأولى بالالتزام داخل المنزل، وقضاء الوقت مع العائلة، والحفاظ على لياقتك البدنية، من الممكن استخلاص الدروس الإيجابية دائماً من الأشياء السيئة".

ويأمل صاحب 34 عاماً في أن تساعد عودة كرة القدم على إحياء البلاد والاقتصاد، وأن تدخل السعادة على كل المجتمع الإسباني، بينما اقر بأن الفريق يحتاج للوقت لاستعادة نسق المباريات ومستواه الطبيع