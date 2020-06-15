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رياضة | مدافع برشلونة يهدد بسبب ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدافع يهدد بسبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة بالرحيل عن قلعة كامب نو في مفاجأة غير متوقعة للنجم ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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وحذر بيكيه من رحيل ميسي في الصيف المقبل مشيرًا إلى أن قراره النهائي سيكون وداع برشلونة في حالة التفريط في ميسي.

 

وأفادت وسائل إعلام اسبانية أن بيكيه قال لميسي إنه سيرحل في صيف 2021 قبل نهاية عقده مع البارسا بموسم واحد فقط.

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