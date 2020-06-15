رياضة | أزمة في الوداد ترجح كفة الأهلي قبل مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 11:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في الوداد ترجح كفة الأهلي قبل مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار زهير مرتجي، مهاجم فريق الوداد البيضازي المغربي، أزمة عنيفة داخل النادي، معرباً عن رغبته في الرحيل قبل مباراة الأهلي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

رحيل زهير مترجي عن الوداد

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وتمسك زهير مترجى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الوداد المغربي بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بسبب دخوله فى مشادات عنيفة مع الجمهور ورفضه لسياسة الإدارة.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية اقتراب زهير مترجي من الرحيل عن الوداد البيضاوي في الميركاتو الصيفي، بعد وصول أكثر من عرض محلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ويناقش اللاعب العروض.

ومن المقرر أن يواجه الوداد المغربي فريق النادي الأهلي المصري بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية، ولم يحدد الكاف بعد موعد المواجهة في ظل تفشي وباء كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.