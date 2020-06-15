شكرا لقرائتكم قلق داخل الإسماعيلي بسبب الازمة المالية للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجرت الازمة المالية التى تمر بها الشركة الراعية لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" براكين القلق داخل النادى الاسماعيلى خوفاً من عدم استكمال البطولة التى تمثل طوق الإنقاذ الوحيد لمجلس الادارة برئاسة إبراهيم عثمان الذى يمنى النفس بالإطاحة بالرجاء المغربى بعد التفوق فى مباراة الذهاب ثم الصعود للمباراة النهائية والتتويج باللقب للمرة الاولى فى تاريخ الدراويش ليعيد عصر البطولات للقلعة الصفراء بعد زمن طويل لاسيما بعد التراجع فى مسابقة الدوري واحتلال المركز التاسع وودع بطولة كأس مصر فضلا عن الخروج من كل البطولات فى المواسم السابقة .

ورغم أن فريق الإسماعيلى سافر إلى المغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا، إلا أن مجلس الدراويش يرحب باستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى، الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع

وفى وقت سابق ، كشفت تقارير صحفية عن معاناة الاتحاد العربى لكرة القدم من أزمة مالية طاحنة تهدد استكمال مباريات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الموسم الحالى. وأكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، أنه تلقى معلومة بأن الاتحاد العربى بصدد إقامة دورة رباعية لتحديد بطل كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، وقال سعفان الصغير فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، "جتلى معلومة أن هيكون فى دورة رباعية بالمغرب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى وأهلى جدة واتحاد جدة لتحديد الفائز بالبطولة العربية".

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن الاتحاد العربى لكرة القدم يعيش أزمة مالية صعبة خلال الفترة الحالية، بسبب الشركة الراعية لمسابقة كأس الأندية الأبطال التى تشكو من أزمة مالية نتيجة انتشار فيروس كورونا الخطير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد العربى لكرة القدم كشف عن مبالغ مالية كبيرة للفريق المتوج بمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إلا أنه قد يفاجأ بكون الشركة الراعية باتت قريبة من إعلان إفلاسها.

وأضافت الصحيفة أنه فى حال استحالة إتمام النسخة الحالية لكأس الأبطال العرب، فإن الاتحاد العربى لكرة القدم سيوزع ما يقارب مليونى دولار على الفرق الأربعة المؤهلة لنصف النهائي، فى حدود 500 ألف دولار لكل فريق.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.