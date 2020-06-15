شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الزمالك يهزم الأهلى رايح جاى لأول مرة في تاريخ الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 15 يونيو 1993 ، حقق الزمالك فوزاً على الأهلى ذهاباً وإياباً للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين في مسابقة الدوري، بعد فوزه في ختام دوري 1992-1993 بهدف دون رد سجله أيمن منصور قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، في لقاء القمة رقم 71 المؤجل من الأسبوع رقم 18، وكان الزمالك قد فاز في لقاء الدور الأول بنفس النتيجة بهدف سجله الفلسطيني مصطفى نجم في الشوط الأول ، أقيمت القمة 71 بإستاد الكلية الحربية، بقيادة تحكيمية للحكم الإماراتي عبدالعزيز الملا.

جاء تشكيل الزمالك في القمة 71 بقيادة الاسكتلندي ديفيد مكاي مكونا من: نادر السيد، أشرف قاسم، هشام يكن، نبيل محمود، عصام مرعى، إسماعيل يوسف، سامى الشيشيني (تامر عبدالحميد)، رضا عبدالعال، خالد الغندور، النيجيري إيمانويل إيمونيكي، أيمن منصور(جمال عبدالحميد).

بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة أنور سلامة مكونا من: خالد الضبع، هادى خشبة، محمد يوسف، إبراهيم حسن، أحمد فهمى (عمرو أنور)، جمال مساعد، أسامة عرابي، ياسر ريان ( وليد صلاح الدين)، محمد رمضان، حسام حسن، أيمن شوقي.

وشهدت المباراة إشهار البطاقة الحمراء للاعب حسام حسن في الدقيقة 60.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.