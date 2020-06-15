شكرا لقرائتكم استبعاد علاء ميهوب من قائمة المرشحين لرئاسة قطاع الناشئين بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج علاء ميهوب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق من حسابات مسئولو القلعة الحمراء لرئاسة قطاع الناشئين بالنادي في إطار خطة الإحلال والتجديد التى سيشهدها القطاع خلال الفترة المقبلة وسيتم خلالها توجيه الشكر لرئيس القطاع الحالي فتحي مبروك ، وتدرس لجنة التخطيط للكرة في الاهلي حالياً عدة أسماء مُرشحة لخلافة فتحي مبروك كان من بينها محمد يوسف المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لكن يوسف رفض تولّى هذا المنصب لرغبته في العمل بالتدريب لاسيما وأنه تلقى عدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز أبرزها أسوان كما دخل علاء ميهوب قائمة المُرشحين لهذا المنصب لكنه خرج من القائمة حسب المعلومات الواردة من داخل النادي.

وتحسم لجنة التخطيط للكرة بالأهلي الرئيس الجديد لقطاع الناشئين من عدة مُرشحين بعد إستبعاد محمد يوسف وعلاء ميهوب وتدرس اللجنة هذا الملف بعناية ودون تسرّع بإعتبار أن النشاط متوقف حالياً بسبب "جائحة" كورونا ولا يوجد هناك مُبرر لإتخاذ قرار سريع وحاسم بشأن توجيه الشكر لفتحي مبروك وتعيين بديلاً له.

ويبحث محمود الخطيب، رئيس الأهلى ، مع لجنة التخطيط بالنادى التغييرات المُرتقبة فى قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء، والتى تشهد توجيه الشكر لبعض مسئولى القطاع وتعيين آخرين بدلاً منهم، ويأمل الخطيب فى حسم هذا الملف سريعاً مع لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل، ووضع خطة جديدة وفقاً لسياسة بعض الكوادر التى سيتم الاستعانة بها فى القطاع خلال المرحلة المقبلة.