شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يدعو بالشفاء لعاهل المغرب بعد جراحة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المغربى أشرف بن شرقى، نجم الزمالك، على نشر صورة الملك محمد السادس عاهل المغرب، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتوجيه رسالة له عقب تعافيه وشفائه من العملية الجراحية التى أجرها بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وكتب بن شرقى، "أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافى، لا شفاء إلا شفائك، شفائك لا يغادر سقما، بالشفاء العاجل العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ."

وكان العاهل المغربى، محمد السادس، قد أجرى عملية جراحية، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، وقال القصر الملكى فى بيان، إن الملك محمد السادس عملية كللت بالنجاح، بمستشفى القصر الملكى بالرباط، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان، "أن العملية جاءت بسبب عودة ظهور اضطراب فى الإيقاع الأذينى للقلب"، (وهو معدل ضربات قلب غير منتظم وسريع يحدث فى الغالب عندما تواجه الغرفتان العلويتان فى القلب إشارات كهربائية فوضوية)، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وبحسب البيان استخدم الأطباء تقنية "التردادت اللاسلكية فى العملية التى أجريت للمك محمد السادس.

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وأكد البيان أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التى أجريت لجلالته يوم 26 فبراير 2018 بباريس، ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

وكان العاهل المغربى قد أجرى عملية جراحية عام 2018 بفرنسا، وذلك بعد كشف الفحوصات الطبية "وجود عدم انتظام فى إيقاع نبض القلب"، ويحكم الملك محمد السادس ( 56 عاما) المغرب منذ يوليو 1999 بعد وفاة والده الملك الحسن الثاني.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الإفريقى والسوبر المصرى.