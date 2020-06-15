شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: إن شاء الله هداف الدوري الإنجليزى السنة دى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان على ربيع محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ "28" بعدما نشرته صورتهما معاً عبر إنستجرام وعلق قائلا، "كل سنة وأنت طيب وعقبال مليون سنة أحسن لعيب فى العالم، وإن شاء الله هداف الدوري السنادى بأمر الله". ويحتفل نجم الكرة المصرية محمد صلاح بعيد ميلاده الثامن والعشرين، اليوم الاثنين، حيث ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.

بدأ أيقونة الكرة المصرية مشواره الكروي في اتحاد بسيون وعثماثون طنطا، قبل أن ينضم كناشئ في نادي المقاولون العرب عام 2006، حيث كانت أولى محطاته لبدء مسيرته، وخاض صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز في 3 مايو 2010.

وفي عام 2012 أتم بازل السويسري تعاقده مع صلاح في أبريل 2012 في الصفقة التي بلغت مليوني يورو، ليبدأ بعدها رحلة التألق في مشواره الاحترافي.

وفى صيف 2013 تقدمت عدة أندية بعروض للظفر بخدمات النجم المصرى، وكان أبرز تلك العروض من تشيلسى و ليفربول، مكالمة واحدة من جوزيه مورينيو ، المدير الفنى ل تشيلسى حينها، حسمت انتقال صلاح للنادى اللندنى.

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وخرج محمد صلاح بعدها على سبيل الإعارة لنادى فيورنتينا الإيطالى، بعدما وجد نفسه أسيرا لمقاعد بدلاء البلوز، قبل أن يتألق ثم يشتريه روما الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن يتعاقد معه نهائيا.

وفى صيف 2017، جاءت المحطة الأبرز في مسيرة صلاح، حيث تعاقد ليفربول الإنجليزى مع الدولى المصرى مقابل 42 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت واسم "مو صلاح " يتلألأ فى سماء القارة العجوز.