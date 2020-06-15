مصطفى شوبير يزور أسرة الشهيد المنسى ويعلق: "أحلى أيام حياتى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى، على زيارة أسرة الشهيد أحمد صابر المنسى أحد أبطال الجيش المصري، الذى ضرب أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وأحد شهداء الجيش المصرى العظيم الذى سيظل نموذجا فى الولاء والانتماء وبطلا أسطوريا ستخلد ذكراه فى سجل البطولات العسكرية، ونشر مصطفى شوبير عبر حسابه على تويتر جانبا من الزيارة وعلق قائلا، "منسى لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد أحمد منسى بجد ونعم التربية ويوم من أحلى أيام حياتى معاهم النهارده.. منسى الأسطورة حمزة وعلى وعليا أحمد المنسي".

منسى لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسى بجد و نعم التربيه و يوم من احلى ايام حياتى معاهم النهارده♥️♥️ #منسي_الاسطورة حمزه و على و عليا احمد المنسى pic.twitter.com/MVg34xDZEf

— Mostafa Shobeir ???? مصطفى شوبير (@oufashobeir) منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده♥️♥️ #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسي pic.twitter.com/MVg34xDZEf — Mostafa Shobeir 🔺 مصطفى شوبير (@oufashobeir) June 14, 2020

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وعقب عرض مسلسل الإختيار الذى جسد قصة حياة المنسى فى شهر رمضان الماضى تعددت أوجه تكريم الوسط الكروى للشهيد الراحل، حيث قرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، منح العضوية الذهبية بالنادى السكندرى لأسرة البطل أحمد صابر المنسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد خلال تصديه لمجموعة من التكفيريين فى مربع البرث بسيناء، وقال فرج عامر، "مجلس إدارة نادى سموحة يمنح العضوية الذهبية لأسرة الشهيد القدوة ضابط الصاعقة العقيد أحمد منسي".

كما أنهت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإطلاق اسم الشهيد أحمد المنسى على مركز شباب أقطية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك استجابة أيضا لرغبة مجلس إدارة المركز، و فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة من أبطال مصر والشرطة الباسلة على بعض مراكز الشباب والهيئات العامة الموجودة بمختلف المحافظات وخاصة بمحافظة شمال سيناء تخليدا لذكراهم وترسيخا لقيم الفداء والتضحية وتوثيقا لما قدموه فى سبيل هذا الوطن.

وفى وقت سابق، حرص مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب على تكريم زوجة الشهيد أحمد صابر المنسى ونجله حمزة فى احتفالية كبرى بالحديقة الرئيسية بمقر النادى بالجزيرة، للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر.

ففى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.