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اتحاد الكرة يرفض تطبيق "التجربة الفرنسية" حال إلغاء الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق التجربة الفرنسية فى الدورى المصرى، ويتحفظ مسئولو اللجنة بشدة على إعلان بطل لمسابقة الدورى العام هذا الموسم، فى حال صدور قرار رسمى بإلغاء المسابقة،وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك أزمات عنيفة حاليا فى الدورى الفرنسى بعد اعتماد فوز باريس سان جيرمان ببطولة الدورى بعد الغائها وهبوط 3 أندية للدرجة الأدنى، حيث لجأت هذه الأندية للمحكمة الدولية وتم رفض هبوط هذه الأندية بعد الغاء الدورى وهو ما يتسبب فى أزمة عنيفة هناك.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن سبب جديد لرفض إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، بخلاف أن لائحة لجنة المسابقات لا يوجد بها بند واضح لتتويج الفريق المتصدر، وهو النادى الأهلى، بالدرع فى حال إلغاء المسابقة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة  أنه فى حال إعلان الأهلى بطلا للدورى سيكون فى المقابل اتحاد الكرة مطالباً بإعلان هبوط 3 فرق للممتاز "ب"، وصعود 3 فرق من الممتاز "ب" إلى الدورى الممتاز، وهو ما لم يتم حسمه فى ظل توقف النشاط قبل حسم كل هذه الأمور، فمثلا القسم الثانى يوجد فارق نقطة واحدة بين المتصدر والوصيف ويتبقى 3 مباريات وبالتالى تستطيع الفرق التعويض، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من حسم أى قرار بشأن الصعود أو الهبوط حال الغاء الدورى والاستقرار على اعتباره كأن لم يكن.

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