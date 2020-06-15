اتحاد الكرة يرفض تطبيق "التجربة الفرنسية" حال إلغاء الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق التجربة الفرنسية فى الدورى المصرى، ويتحفظ مسئولو اللجنة بشدة على إعلان بطل لمسابقة الدورى العام هذا الموسم، فى حال صدور قرار رسمى بإلغاء المسابقة،وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن هناك أزمات عنيفة حاليا فى الدورى الفرنسى بعد اعتماد فوز باريس سان جيرمان ببطولة الدورى بعد الغائها وهبوط 3 أندية للدرجة الأدنى، حيث لجأت هذه الأندية للمحكمة الرياضية الدولية وتم رفض هبوط هذه الأندية بعد الغاء الدورى وهو ما يتسبب فى أزمة عنيفة هناك.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة عن سبب جديد لرفض إعلان بطل للمسابقة حال إلغائها، بخلاف أن لائحة لجنة المسابقات لا يوجد بها بند واضح لتتويج الفريق المتصدر، وهو النادى الأهلى، بالدرع فى حال إلغاء المسابقة.
كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال إعلان الأهلى بطلا للدورى سيكون فى المقابل اتحاد الكرة مطالباً بإعلان هبوط 3 فرق للممتاز "ب"، وصعود 3 فرق من الممتاز "ب" إلى الدورى الممتاز، وهو ما لم يتم حسمه فى ظل توقف النشاط قبل حسم كل هذه الأمور، فمثلا القسم الثانى يوجد فارق نقطة واحدة بين المتصدر والوصيف ويتبقى 3 مباريات وبالتالى تستطيع الفرق التعويض، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من حسم أى قرار بشأن الصعود أو الهبوط حال الغاء الدورى والاستقرار على اعتباره كأن لم يكن.
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