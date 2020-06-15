شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيا "لايصة" في كورونا .. وأبناء شوقي غريب "هايصين" في الأفراح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن الفترة الحالية تشهد انشغال جميع دول العالم بفيروس كورونا و الذى راح ضحيته عدد كبير من المواطنين في مختلف الدول، إلا أن هناك عدد من لاعبى المنتخب الأولمبى ، يحتفلون بحفل زفافهم ، أو عقد قرانهم ، خلال فترة توقف النشاط بسب الفيروس، وكان أبناء شوقى غريب يرفعون شعار الدنيا لايصة واللاعبين هايصة.

ومن أبرز لاعبى المنتخب الأولمبى ممن دخلوا عش الزوجية كل من مصطفى محمد ومحمد صبحى و محمود الجزار ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق و اكرم توفيق .

احتفل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر الأولمبى بعقد قران وزفافه ععلي عروسته حياة سلامة فى شكل أسرى مصغر طبقا للقرارات التى أعلنتها مجلس الوزراء مسبقا بمنع التجمعات وغلق كل الفنادق الخاصة بالأفراح.

وفى مارس الماضى ، أحتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة أسبوع على خلفية توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوماً فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

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أكرم توفيق لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، والمعار لصفوف الجونة، احتفل بزفافه ابريل الماضى فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

استغليت فترة الحجر الصحي لإتمام زواجي خاصة أن هذه فرصة جيدة للحصول على إجازة زواج مناسبة ، كلمات قالها محمود الجزار ، خلال حفل زفافه ، مضيفا أنه يتمنى عودة النشاط في أقرب وقت وعودة الحياة لطبيعتها".

واحتفل محمد صادق نجم الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي بحفل زفافه استغلالا لفترة توقف النشاط الكروي ، ويأتى الحفل بعدما ترددت أنباء فى وقت سابق عن إلغاء حفل زفاف محمد صادق من قبل مسئولى الامن بسبب حظر إقامة أى تجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا باحد القرى السياحية بمدينة الاسماعيلية ونفي اللاعب تلك الأنباء جملا وتفصيلا .