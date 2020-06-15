تقارير: أزمة تواجه الأندية قبل استئناف الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

مع الإعلان عن استئناف فعاليات الموسم الحالي للدوري السعودي أغسطس المقبل ، بدأت الأندية السعودية في دراسة موقف عدد من لاعبيها ممن تنتهي عقودهم هذا الموسم.

وباتت بعض الأندية مهددة بفقدان عدد من اللاعبين قبل استئناف فعاليات الموسم حال عدم إبرام اتفاقات لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين أو عدم الاتفاق معهم على الاستمرار استثنائيا لحين انتهاء فعاليات الموسم.

وقرر مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل أيام استئناف النشاط الكروي في الرابع من أغسطس المقبل بعد أن توقف في 14 مارس الماضي بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الاثنين عن الموقف بالنسبة لعدد كبير من لاعبي الأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن فريقي الهلال والنصر يواجهان خطر فقدان ثمانية لاعبين في مقدمتهم البرازيلي إدواردو ومواطنه مايكون ، قبل مواجهة الديربي المرتقبة ، في الجولة الـ23 من الدوري حال عدم موافقتهما على اتفاقية تمديد عقديهما قبل نهاية حزيران/يونيو الجاري.

وأعلنت الأندية حالة الطوارئ أمس للاستفادة من لاعبيها المنتهية عقودهم أو إعارتهم بعد تلقيها تعميم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي للعبة والذي اشترط موافقة أي لاعب يرغب ناديه في استمراره على اتفاقية التمديد بمقابل مادي لا يزيد عما يتقاضاه حاليا.

ويسعى الهلال لإبرام اتفاقية تمديد قصيرة مع البرازيلي كارلوس إدواردو وصالح الشهري ومحمد الشلهوب، بينما تقف إدارة النصر محاصرة بتمديد عقود حارس المرمى الأسترالي براد جونز والبرازيليين مايكون بيريرا وبيتروس أراوخو وعوض خميس وحارس المرمى زيد البواردي.

ويبدأ محمد العسيري مدير الاحتراف بنادي أهلي جدة السعودي خلال أيام التفاوض مع أربعة لاعبين على الأقل لتمديد عقودهم حتى نهاية الموسم الجاري ، مستفيدا من التعميم الصادر عن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسيعرض العسيري ، بالتنسيق مع إدارة الكرة في النادي ، التمديد على حارس المرمى ياسر المسيليم وحسين عبد الغني وسلمان المؤشر ومازن أبو شرارة. وتنقضي نهاية الشهر الجاري عقود الثلاثة الأوائل واستعارة الرابع من فريق ضمك بخلاف انتهاء عقد حارس المرمى باسم عطا الله ، الذي يمثل الوحدة بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن نهاية يونيو الجاري تضع حدا للعلاقة التعاقدية بين نادي اتحاد جدة ولاعب خط الوسط المغربي كريم الأحمدي مع انقضاء العقد ذي العامين بينهما. وسيعرض الاتحاد على اللاعب التمديد إلى نهاية الموسم على الأقل، قبل اتخاذ قرار بالتفاوض معه على التجديد.

وينتهي عقد لاعبين اتحاديين آخرين قبل استئناف الموسم ، الذي عطله ظهور جائحة كورونا ، هما عمار الدحيم ومحمد الثاني المعار من الفيصلي. ويتوقف تمديد استعارة الثاني على رأي الجهاز الفني.

وفي المقابل ، ضمنت إدارة نادي الرائد استمرار لاعبين اثنين من سبعة لاعبين بالفريق تنتهي عقودهم آخر حزيران/يونيو الجاري.

Advertisements

واتفقت الإدارة مع السوري جهاد الحسين وعبد الله الفهد على التجديد موسما للأول واثنين للثاني ، على أن تمدد عقديهما الحاليين حتى نهاية الموسم الجاري.

كما تنقضي في نهاية يونيو الحالي عقود الجزائري حارس المرمى عز الدين دوخة والكولومبي إيزيكيل بالوميكي المعار من يونيون إسبانيولا التشيلي ومحمد العمري ، الذي يمثل الوحدة بداية من الموسم المقبل، ومحمد الدوسري المعار من الهلال وفيصل دارسي المعار من الأهلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن عقود جميع لاعبي فريق الاتفاق تمتد إلى ما بعد الموسم الجاري باستثناء المغربي وليد أزارو وخالد البركة. وللاستفادة من الثنائي القادم شتاء بنظام الإعارة ، يحتاج الاتفاق للتمديد معهما.

ويلعب أزارو والبركة للاتفاق على سبيل الإعارة من الأهلي المصري وأهلي جدة على الترتيب.

وفي المقابل ، واجه فريق الفيحاء تهديد فقدان خدمات خمسة من لاعبيه الأجانب السبعة قبل انقضاء الموسم الجاري ، إذا صرفت إدارة النادي النظر عن التمديد الاستثنائي لهم ، أو عرضته ورفضوه بدورهم.

وتنتهي عقود حارس المرمى الأردني عامر شفيع وإدميلسون باروس لاعب كيب فيردي (الرأس الأخضر) والبرتغالي أرسينيو مارتينيز والتشيلي كارلوس فيلانويفا وفانيفا إيما أندرياتسيما لاعب مدغشقر بنهاية حزيران/يونيو الحالي.

كما تنتهي في التوقيت ذاته عقود الخماسي عبد الله كنو وعبد الرحمن البركة وعبد الكريم القحطاني وعون البيشي المعار من الاتحاد وعثمان الحاج المعار من أهلي جدة. ويمثل القحطاني الوحدة بداية من الموسم المقبل.

كذلك ، تنتهي العلاقة التعاقدية بين نادي الفيصلي وستة من لاعبيه بنهاية يونيو الجاري ، وسيحسم عاملا توفر المقابل المالي والحاجة الفنية التمديد للسداسي من عدمه حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن بين هؤلاء ثلاثة لاعبين ينتقلون إلى ناديين آخرين فور انتهاء الموسم هم عقيل بلغيث "الرائد" وخالد الغامدي وحسين القحطاني "الشباب". وتنتهي أيضا عقود مشاري الثمالي ومصطفى بصاص ومن الأجانب الهولندي رولي بونيفاسيا.

وأكدت "الرياضية" نقلا عن مصادر خاصة عن اتجاه نادي أبها لعرض التمديد لنهاية الموسم الجاري على 10 أو 11 لاعبا بالفريق بينهم أجنبيين.

ومن بين أجانب الفريق السبعة ، ينتهي عقدا الثنائي القادم بنظام الإعارة التونسي فراس شواط "الصفاقسي التونسي" والجزائري سليم بوخنشوش "النجم الساحلي التونسي" بنهاية يونيو الجاري. وستطلب الإدارة إبقاءهما حتى اكتمال الدوري ، بالتنسيق مع الصفاقسي والنجم الساحلي التونسي،فيما تمتد عقود الأجانب الخمسة الباقين إلى ما بعد الموسم الجاري.

وعلى صعيد المحليين ، سيعرض أبها التمديد إلى نهاية الموسم على ثمانية أو تسعة لاعبين ، لتعويض انتهاء عقودهم آخر الشهر.