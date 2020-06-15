رياضة | برشلونة يتجاهل إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتجاهل إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجاهل نادي برشلونة الإسباني كلمات ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق والذي لم يستبعد التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موراتي أن المفاوضات الدائرة لنقل مهاجم النيراتزوري، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى البارسا يمكن أن تكون المفتاح لإحضار ميسي إلى فريقه..

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ذكرت صحيفة ماركا إلى أن مغادرة ميسي هو سيناريو لا يُفكر فيه أحد في برشلونة، ومن الناحية المنطقية لن يدخل ليونيل أبدًا في عملية تبادل مع لاعب كرة قدم آخر.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكاتالوني يعمل على تجديد عقد قائد الألبيسيليستي، والذي ينتهي في 2021، بالتوازي مع ملف لاوتارو، حيث يريد الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو إحضاره لتكوين فريق قوي وفائز.