رياضة | برشلونة على أعتاب ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة على أعتاب ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل نجمه نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "باريس سان جيرمان يفتحون الباب أمام نيمار للرحيل، وهم على استعداد للتفاوض على بيعه بأقساط، لكن خروج مبابي مستحيل".

وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان منفتح على بيع نيمار لبرشلونة بينما يتمسك باستمرار كيليان مبابي وعدم انتقاله إلى فريق ريال مدريد باعتباره مستقبل الفريق".