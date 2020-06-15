رياضة | خطر ثلاثي الأبعاد يهدد يوفنتوس قبل نهائي الكأس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطر ثلاثي الأبعاد يهدد يوفنتوس قبل نهائي الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار عدد من التقارير الصحفية، احتمالية غياب ثلاثة لاعبين من صفوف يوفنتوس عن المباراة النهائية بكأس إيطاليا أمام نابولي، المقرر لها الأربعاء المقبل.

حيث قالت صحيفة "توتو سبورت"، أن يوفنتوس سيفتقد خدمات من جونزالو هيجواين، آرون رامزي وجورجيو كيليني، الذين لم يتعافوا بعد من إصاباتهم، مشيرة إلى أن احتمالية غيابهم عن نهائي الكأس كبيرة.

وأضافت أن الثلاثي الذي غاب عن مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام ميلان، أجروا تمارين شخصية بالكرة أمس الأحد.

وتابعت أن غياب هيجواين سيجعل ساري يعتمد على كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح، وبجانبه سيدفع بباولو ديبالا ودوجلاس كوستا أو فيديريكو بيرنارديسكي.