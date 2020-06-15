رياضة | مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق، ومصر المقاصة الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع نظائرهم في مصر المقاصة من أجل تعطيل أي محاولة للأهلي، كما أشارت تقارير صحفية.

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ويتبقى في عقد محمد إبراهيم مع مصر المقاصة موسم آخر بخلاف الموسم الحالي المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

إدارة الزمالك لديها تخوف من فكرة انضمام محمد إبراهيم للنادي الأهلي، خشية ظهوره بشكل مميز مع الأحمر، ولذلك تضغط على إدارة المقاصة لوضع شروط تعجيزية لمنع انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن وكيل أعمال محمد إبراهيم كان قد عرض الصفقة في الأيام الماضية، على الجهاز الفني للأهلي لبحث إمكانية الحصول على خدماته، كما فتح اللاعب الباب أمام الانتقال للقلعة الحمراء بعد تصريحاته الأخيرة.