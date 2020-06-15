شكرا لقرائتكم جيرالدو يرفض عرضا مغريا من مولودية الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي عرضاً مُغرياً من نادي مولودية الجزائر للإنتقال لصفوفه خلال الموسم المقبل بعدما شهدت الأيام الماضية إتصالات بين اللاعب الأنجولي والنادي الجزائري لكن جيرالدو لم يُبد حماساً للعب في الدوري الجزائري وأكد لمسئولو المولودية الذين تفاوضوا معه عبر أحد وكلاء اللاعبين أنه لا يفكر في اللعب لأي دوري عربي خلال الفترة المقبلة ، وأوضح أنه سبق وتلقي عرضاً من النجم الساحلي التونسي لكنه رفضه لنفس السبب تقريباً، ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى.

وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى ، ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.