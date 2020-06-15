شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل قرار عودة أحمد فتوح لحين استطلاع رأي كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو الزمالك، تأجيل قرار عودة أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق المعار إلى سموحة، انتظاراً لتقرير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق حول حاجة الفريق إلى عودة اللاعب فى الموسم الجديد، من عدمه، حيث سيعمل كارتيرون على تجهيز تقريره النهائى بشأن اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى لحسم مدى حاجة الأبيض إلى جهود البعض منهم فى الموسم الجديد من عدمه.

وتلقى أحمد فتوح، العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها اهتمام نادى سموحة باستمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى، بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق والمنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، إلا إن اللاعب سينتظر القرار النهائى من جانب إدارة الزمالك حول مصيره ومدى إمكانية عودته فى الموسم المقبل من عدمه.

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وشهدت الساعات الماضية تأكيد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن كارتيرون لم يطلب عودة فتوح، حيث تنتظر إدارة الكرة بالنادى الأبيض تقرير كارتيرون النهائى بشأن المعارين لحسم مدى الحاجة إلى عودة بعضهم من عدمه فى الموسم، ويعمل كارتيرون على الانتهاء خلال الفترة الحالية من تقريره بشأن المعارين والاحتياجات الخاصة بالفريق.

ويمتلك الزمالك فى الجبهة اليسرى كلا من محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وستحسم إدارة الزمالك بالتشاور مع كارتيرون، مدى الحاجة إلى فتوح بشكل نهائى من عدمه، للنظر بعد ذلك فى العروض التى يمتلكها اللاعب حال عدم الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد، وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون خلال الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه من جانب أمير مرتضى ليقوم بالتوقيع على عقود استمراره لمدة موسم إضافى ليتم غلق ذلك الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد حسم العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الصفقات إلى جانب زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.