قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن يتعزم رفع دعوى لسحب ترخيص قناة النادي الأهليـ بسبب التجاوزات المتكررة التي تصدر منها.
وأكد منصور في تصريحات لقناة الزمالك الفضائية إن هناك تجاوزات حدثت في قناة الأهلي ضده مما جعله يقرر رفع دعوى لسحب ترخيص قناة النادي الأهلي.
وأضاف: “أعلم جيدا أن البلد تمر بظروف صعبة ولكن سأتحرك لمقاضاة قناة الأهلي قانونيا لأن الكابتن محمود الخطيب يؤجر إعلاميين ومرتزقة سوشيال ميديا للهجوم على شخصي وعلى نادي الزمالك”.
كشف رئيس نادي الزمالك أن نتيجة التحقيقات التي جرت بشأن الخلافات بين قناتي الأهلي والزمالك أكدت صحة وسلامة موقف قناة الزمالك وأنها لم تخالف أي قواعد عكس قناة الأهلي التي تم عرض خلالها تجاوزات في حق الجميع”.
وأضاف: “مجلة النادي الأهلي اليوم وصفت مجلس الزمالك بالعصابة، ونحن في قناة الزمالك لم نتجاوز بل بالعكس في كل مرة نتحدث عن الأهلي نشير إلى كونه ناديا عظيما”.
وأكد مرتضى منصور، أن ممثلي النادي الأهلي اعتذروا في جلسة التحقيق بسبب ما فعلوه في قناة الأحمر.
واختتم حديثه قائلا:” مسؤولو الأهلي اعترفوا بأن المنيسي تجاوز وسيتحول للتحقيق إلى الهيئة الوطنية للإعلام وكذلك عبد الناصر زيدان وأبو المعاطي زكي”.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: سأقاضي قناة الأهلي لسحب ترخيصها والخطيب يؤجر إعلاميين ومرتزقة للهجوم على شخصي وعلى الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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