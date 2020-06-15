شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام من مشوار حازم إمام مع الزمالك بعد قرار تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف التجديد لعدد من لاعبى الفريق، فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، وذلك بعدما أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بقلعة ميت عقبة، أن تجديد عقد حازم إمام سيكون خلال أيام قليلة، كونه واحد من كباتن الفريق، بعدما شدد على أن ما يتردد فى وسائل الاعلام عن تلقى لاعبى الزمالك لعروض للرحيل غير صحيح، معلقا:" لن نسمح برحيل أى لاعب إلا إذا كنا نرغب فى ذلك لأن جميع العقود مستمرة ونادى الزمالك صاحب الحق الأصيل فى بقاء أو رحيل أى لاعب وفقا لما تراه مصلحة النادى والجهاز الفنى"، لذا أبدى حازم إمام سعادته بقرار مجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بتجديد تعاقده فى الفترة المقبلة، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 10 أرقام من مشوار حازم إمام مع القلعة البيضاء.

- 300 ألف يورو قيمته التسويقية

وصلت القيمة التسويقية لحازم إمام 300 ألف يورو، حسب موقع ترانسفير ماركت للقيم التسويقية، حيث يُعد حازم صاحب الـ 31 عاما، من ناشئين القلعة البيضاء وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2008 – 2009، وكانت أول مباراة يشارك فيها رسميًا أمام الإسماعيلى يوم 30 نوفمبر 2008، فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فى هذا الموسم واقتصرت مشاركاته على 20 دقيقة.

- 20 مباراة فى الموسم الجارى

شارك حازم إمام مع الزمالك هذا الموسم، فى 20 مباراة، قبل فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، حيث جاءت مشاركاته بواقع 9 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا و8 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى وكذلك فى السوبر المصرى، صنع خلالهم هدفًا.

- 246 مباراة مع الزمالك

شارك حازم إمام فى 246 مباراة، خلال الفترة من 2008 – 2009، حتى الموسم الحالى، فيما خرج للإعارة إلى الاتحاد السكندرى موسم 2016 – 2017 حتى عاد للأبيض فى الموسم التالى.

- 156 مباراة فى الدورى مع الزمالك

شارك حازم إمام فى 156 مباراة فى الدورى الممتاز مع الزمالك، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 20 هدفًا.

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- 42 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا

فيما شارك حازم إمام مع الزمالك فى 42 مباراة ببطولة دورى أبطال إفريقيا، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف، خلال أعوام: "2010 – 2011، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2013 – 2014، 2015 – 2016، 2019 – 2020".

- 19 مباراة فى كأس مصر

فيما شارك مع الزمالك فى 19 مباراة ببطولة كأس مصر، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

- 9 بطولات حققها حازم إمام مع الزمالك

توج حازم إمام بـ 9 بطولات مع الزمالك، بواقع 5 بطولات لبطولة كأس مصر وبطولة الدورى الممتاز وبطولة الكونفدرالية الإفريقية وبطولة السوبر المصرى وبطولة السوبر الإفريقى.

- 14 مباراة مع كارتيرون

شارك حازم إمام مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، فى 14 مباراة هذا الموسم، بواقع 6 مباريات فى الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى والسوبر المصرى، صنع خلالهم هدفًا، وشهدت هذه المباراة تتويجه مع الأبيض ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى، على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، فيما تأهل مع الأبيض إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، الذى تم تأجيله لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا.

- 15 مباراة خاضها حازم إمام الأهلى

خاض حازم إمام 15 مباراة أمام الأهلى، من بينهم مباراة عندما كان لاعبًا مع الاتحاد السكندرى، بواقع 11 مباريات فى الدورى الممتاز، و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس السوبر المصرى، وحصل على 3 إنذارات.

- 12 مباراة دولية لحازم إمام مع منتخب مصر

منذ تصعيد حازم إمام إلى الفريق الأول بالزمالك، انضم إلى صفوف منتخب مصر فى 12 مباراة من بينهم 6 مباريات ودية و5 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ومباراة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحصل على إنذار وحيد.