شكرا لقرائتكم خبر عن كيف واجهت جماهير الأهلى فكرة تغيير "الهتاف" بعد رحيل الاساطير ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب عصر الاحتراف الكروي في حالة من الخذلان لدى جماهير الساحرة المستديرة وبخاصة عشاق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما رحل أكثر من نجم عن الفريق الأحمر لأسباب مادية وتلقي عروض أعلى في قيمتها من عرض القلعة الحمراء، مثل عبد الله السعيد وأحمد فتحي، ومن قبلهم عصام الحضري الذي صدم الجماهير الحمراء بالهروب من النادي ليلتحق بفريق سيون السويسري، وكانت الصدمة الأكبر هي سوء العلاقة بين عشاق الفريق الأحمر وحسام عاشور قائد الأهلي السابق.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

مجلس الأهلى خرج بعدها بقرارات قوية منها اعتماد ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة.

وبناءً على ذلك قامت جماهير الأهلي بإعادة صياغها للكثير من الشعارات التي ارتبطت بأسماء أولئك اللاعبين في محاولة لإنقاذها وإعادة أحيائها من جديد.

"اللي يغور يغور مش باقي غير الجمهور"

لطالما رددت جماهير الأهلي شعار "اللي يغور يغور عندنا حسام عاشور"، في إشارة إلى قائد الفريق الأحمر الذي احترمت فيها الجماهير الانتماء وعدم اثارة المشاكل منذ تصعيده إلى الفريق الأول تحت قيادة مانويل جوزيه، إلا أنها وبعد موقف عاشور قامت بتعديل الشعار ليصبح " اللي يغور يغور مش باقي غير الجمهور".

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حمدي فتحي يحل محل الجوكر

"صلي على الحبيب فتحي بـ 100 لاعيب"، هتاف رددته كثيراً جماهير الأهلي مشيدة بالجوكر أحمد فتحي صاحب السبع رئات والذي يعرف بأدائه الرجولي على البساط الأخضر وبلعبه في أكثر من مركز، إلا أنه وبعد أن فضل الرحيل إلى بيراميدز بسبب العرض المالي، قررت جماهير الأهلي تغيير هذا الشعار لوضع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي محل أحمد فتحي.

الشناوي ينتزع لقب السد العالي

بجدارة واستحقاق انتزع محمد الشناوي لقب السد العالي في القلعة الحمراء، والذي كان أحد الألقاب المميزة لعصام الحضري، وظل حبيس السنوات المظلمة في هذا المركز الذي لم يعرف من يستحق لقب السد العالي إلا بعد سنوات من رحيل الحضري، حيث أثبت الشناوي كفاءة غير عادية جعلته جديراً باللقب.

شقة وليد سليمان أغلى من السعيد

بعد رحيل عبد الله السعيد في الموسم قبل الماضي في مفاجأة من العيار الثقيل ، ليوقع للزمالك قبل أن يخو تجربة احترافية قصيرة ويعود إلى مصر عبر بوابات بيراميدز، أسقطت جماهير الأهلي شعار "شوفلي شقة جنبك يا عبد الله"، قبل أن تعيد صياغته سريعاً بوضع وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي مكان عبد الله السعيد، بعد الانتماء الذي أظهره الحاوي للفريق الأحمر حتى قبل انضمامه إلى الأهلي.