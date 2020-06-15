الأعلى للإعلام: سنغلق قناتي الأهلي والزمالك لو تكرر التراشق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المصري، أن النية كانت تتجه لغلق قناتي الأهلي والزمالك بسبب التراشق الذي حدث بين مسؤولي الناديين عن طريقهما خلال الأيام الماضية.

وأشار فرج في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن اعتراف مسؤولي القناتين بالأخطاء التي حدثت والتعهد بعدم تكرارها دفع مسؤولي المجلس للتراجع عن إتخاذ قرار الغلق.

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وقال الأمين العام للمجس الأعلى للإعلام: "كنا نتجه لمعاقبة قناتي الأهلي والزمالك ولكن الجلسة الأخيرة دفعتنا لفتح صفحة جديدة".

وأكمل: "قد نضطر لإتخاذ إجراءات حاسمة في حالة مخالفة أيًا من القناتين إذا عادت المخالفات مرة أخرى، تصل إلى إمكانية غلقها وسحب الترخيص تمامًا".

واختتم: "كان الإتجاه لدينا لسحب تراخيص القناتين خلال الأزمة الحالية ولكن النية الجيدة التي شاهدناها في الجلسة واعتراف الطرفين بوجود الخطأ والتأكيد على عدم تكراره دفعنا لعدم إتخاذ القرار".