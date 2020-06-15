لقاء ودي بين اتحاد السة والجمعية الراعية للعبة

عقد الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة لقاء ودي بمقر الاتحاد جمع بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و الجمعية المصرية لرعاية أسرة اللعبة .

وشهد الإجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية أسرة كرة السلة برئاسة علي عبد المجيد حيث إجتمع مع مسؤولي الاتحاد وناقش الطرفين الطرفين

عن أهداف الجمعية وأنشطتها المختلفة ومستحقي الرعاية وعن كيفية تنمية موارد الجمعية وقد أثنى محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد وخالد القوصي ومحمد فتحي أعضاء مجلس الإدارة و محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد على الجهد الذي بُذل لإشهار الجمعية في وقت قياسي .

بالإضافة إلى، أهداف الجمعية وتم الاتفاق على عرض لائحة الجمعية على مجلس إدارة الاتحاد لتوضيح أهداف الجمعية و كيفية التنسيق المستقبلي بين أنشطة الجمعية والاتحاد المصري لكرة السلة واتفق الطرفان على ان تكون مظلة الرعاية تشمل جميع عناصر اللعبة المسجلين بالاتحاد المصري لكرة السلة بعد تسجيل عضويتهم بالجمعية المصرية لرعاية أسرة كرة السلة على ان يستثنى العمال من دفع قيمة العضوية .